Общество

Псковщина стала одним из самых читающих регионов Северо-Запада в 2024 году

Цифровая экосистема МТС совместно с сервисом МТС Строки проанализировала, что и как читали псковичи в 2024 году. По итогам прошлого года псковичи потратили более 30 часов на чтение книг, а их список прочитанного за прошлый год пополнился на более чем 10 тысяч книг, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Псковская область вошла в топ-3 регионов Северо-Запада по количеству прочитанных книг, уступив только Санкт-Петербургу и Республике Коми. С марта 2024 года по март 2025 года псковичи прочитали более 11 тысяч книг. Самый активный читатель успел прочесть за год 418 книг — побили этот рекорд только читатели из Ленинградской области и Карелии.

Любимыми жанрами жителей Псковщины стали фэнтези, любовные романы, детективы, современная литература, фантастика. Самыми популярными авторами стали Дарья Донцова, Алла Човжик, Сергей Лукьяненко, Елена Звездная.

Самой популярной у псковичей книгой стало лаконичное пособие по заработку «Увольте себя!» Роберта Кийосаки, автора легендарной книги «Богатый папа, бедный папа». В топ также вошли фэнтези-аудиокниги «Срывая маски» Николая Метельского и «Кисейная барышня» Татьяны Коростышевской. Поклонники любовных романов оценили историю про студенческие отношения «Эскиз нашей любви» перспективной российской писательницы Лины Винчестер, а в детской литературе хитом стал детектив «Спецагенты в шоколаде», где действие происходит в городе сладостей.