Общество

В перинатальных центрах Пскова и Великих Лук планируют открыть отделы ЗАГС

Внесение изменений в приложения 1 и 2 к закону Псковской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Псковской области отдельными государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

В безвозмездное пользование органов местного самоуправления передаются помещения, расположенные в перинатальных центрах Пскова и Великих Лук, где будут работать отделы ЗАГС. Таким образом, мамы, которые находятся после родов в перинатальном центре, смогут до выхода из роддома зарегистрировать рождение ребёнка.

«326 тысяч рублей потребуются дополнительно. В последующих изменениях в бюджете области это будет учтено», - пояснила руководитель регионального комитета юстиции Марина Чамкина.

Депутаты рекомендовали принять законопроект.