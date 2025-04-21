Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Образование для учащихся с инвалидностью
Задержание ректора ПсковГУ
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Великие Луки к 80-летию Победы
«Учитель года»: В школе по любви
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Весенние запреты В Псковской области
Непростая «пятилетка» профсоюза госучреждений
 
 
 
ещё Общество 21.04.2025 17:370 Дожди и мокрый снег ожидаются в Псковской области к выходным 23.04.2025 18:150 В Пскове предложили проводить рейды в рамках борьбы с нецензурной бранью среди детей  23.04.2025 18:110 Путин наградил зампреда псковского филиала союза ветеранов Афганистана 23.04.2025 18:090 Вопросы охраны объектов культурного наследия обсудили в законодательном комитете Собрания 23.04.2025 18:010 «Беседка»: Всем ли хватит дичи? ВИДЕО 23.04.2025 17:490 До +18 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 24 апреля
 
 
 
Самое популярное 18.04.2025 11:370 Временно исполняющим обязанности ректора ПсковГУ назначен Сергей Николаев 21.04.2025 18:471 Рейтингомер: два ректора, один прокурор и бесценный кампус на «проклятом месте» 18.04.2025 15:522 Ректора ПсковГУ не отпустили под домашний арест 18.04.2025 12:250 По делу Натальи Ильиной и другим лицам возможны дополнительные решения — прокуратура 16.04.2025 12:550 «Дневной дозор»: Как перезагрузить ПсковГУ?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Закон о бизнес-омбудсмене скорректируют в Псковской области

23.04.2025 16:55|ПсковКомментариев: 0

Внесение изменений в закон «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Псковской области» рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Представленный проект разработан в целях приведения закона Псковской области от 09.11.2012 № 1217-ОЗ «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Псковской области» в соответствие с федеральным законом от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» (федеральный закон № 78-ФЗ). В федеральный закон № 78-ФЗ внесены многочисленные изменения.

В соответствии с федеральным законом № 78-ФЗ проект регионального закона уточняет основания досрочного прекращения уполномоченным по правам предпринимателей в Псковской области своих полномочий по решению Псковского областного Собрания депутатов и по согласованию с уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.

Также проект устанавливает порядок голосования депутатов Псковского областного Собрания при досрочном прекращении полномочий уполномоченного.

Вводится обязанность уведомления уполномоченного Псковским областным Собранием депутатов при принятии решений о назначении или досрочном прекращении полномочий уполномоченного.

Кроме того, проектом в соответствии со статьей 64 Устава Псковской области уточняются цели учреждения должности уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области и правовая основа деятельности уполномоченного.

Депутаты рекомендовали принять законопроект.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Не пора ли отключать отопление?
В опросе приняло участие 187 человек
23.04.2025, 18:150 В Пскове предложили проводить рейды в рамках борьбы с нецензурной бранью среди детей  23.04.2025, 18:110 Путин наградил зампреда псковского филиала союза ветеранов Афганистана 23.04.2025, 18:090 Вопросы охраны объектов культурного наследия обсудили в законодательном комитете Собрания 23.04.2025, 18:010 «Беседка»: Всем ли хватит дичи? ВИДЕО
23.04.2025, 18:010 Пскович лишился автомобиля и отправился на обязательные работы за нетрезвую езду 23.04.2025, 17:490 До +18 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 24 апреля 23.04.2025, 17:470 Диктант Победы стал самым масштабным историческим тестированием в мире — Александр Козловский 23.04.2025, 17:440 Пасхальный концерт органной музыки из цикла «Только Бах…» состоится в Пскове
23.04.2025, 17:420 Псковская область присоединится к всероссийскому субботнику 23.04.2025, 17:400 Полосу движения закроют на пересечении улицы Максима Горького и Рижского проспекта в Пскове с 25 апреля 23.04.2025, 17:390 Александр Козловский рассказал о вкладе «Единой России» в празднование 80-летия Победы 23.04.2025, 17:310 Псковское дорожное законодательство приведут в соответствие с федеральным
23.04.2025, 17:160 Предприятиям Великих Лук не хватает 2,5 тысячи специалистов 23.04.2025, 17:090 Проблему использования нецензурной лексики детьми обсудили в Пскове 23.04.2025, 17:030 Школьника сбили на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Металлистов в Пскове 23.04.2025, 17:000 В Ленобласти ввели праздник в честь иконы, которая во время войны находилась в Пскове
23.04.2025, 16:550 Закон о бизнес-омбудсмене скорректируют в Псковской области 23.04.2025, 16:480 Презентация посвященной грамотам Елеазарова монастыря книги пройдет в Пскове 23.04.2025, 16:440 Александр Козловский: Рост промышленности в Псковской области важен для экономики страны 23.04.2025, 16:400 ФК «Псков» сыграл вничью с «ГУОР-Карелией»
23.04.2025, 16:320 Платформенный подход приходит на смену разрозненному методу внедрения ИИ 23.04.2025, 16:270 Регоператор по обращению с ТКО: Юрлица без договора на вывоз мусора могут попасть под приостановку деятельности 23.04.2025, 16:260 В перинатальных центрах Пскова и Великих Лук планируют открыть отделы ЗАГС 23.04.2025, 16:190 Форум соотечественников «Псковская область: место, где хочется жить» пройдет в июне
23.04.2025, 16:170 Количество охотников в Псковской области сокращается с каждым годом 23.04.2025, 16:110 Александр Козловский: Высокие ставки кредитования — это вынужденная мера 23.04.2025, 16:080 Почти 6 тысяч жителей Псковской области уже проголосовали за объекты благоустройства 23.04.2025, 15:570 Мероприятия в память о ликвидаторах аварии в Чернобыле пройдут в Псковской области
23.04.2025, 15:541 Директор «Экогрупп»: Тариф на вывоз ТКО в Псковской области не покрывает всех расходов 23.04.2025, 15:470 Музыкант Денис Мацуев получил орден «За заслуги перед Отечеством» 23.04.2025, 15:440 Предоставление бойцам СВО участков в садоводствах поддержал законодательный комитет Собрания  23.04.2025, 15:330 Вторичка под 6% — мечты или реальность?
23.04.2025, 15:330 Псковский ТРК «Акваполис» отметит свое девятилетие 23.04.2025, 15:310 Александр Козловский: Оценку по «делу Ильиной» должны дать правоохранители 23.04.2025, 15:250 Андрей Горкунов: В Интернете зачастую продают небезопасное мясо диких животных 23.04.2025, 15:210 Два населенных пункта в Псковской области получат названия
23.04.2025, 15:110 Администрация Пскова требует демонтировать овощной ларек на улице Труда 23.04.2025, 15:000 Расчет размера выплаты на санаторно-курортное лечение псковских муниципальных служащих сделают единообразным 23.04.2025, 15:001 Антон Мороз: Псковская область для меня не чужой регион 23.04.2025, 14:450 Работающим родителям пересчитают НДФЛ, сообщил Котяков
23.04.2025, 14:330 Псковщина стала одним из самых читающих регионов Северо-Запада в 2024 году 23.04.2025, 14:200 Александр Козловский: Если Антон Мороз правильно выстроит свою работу, в Пскове его ждет успех 23.04.2025, 14:150 В Минсельхозе отметили рост производства вина 23.04.2025, 14:150 Предоставление участникам СВО земельных участков обсудили в соцкомитете Собрания
23.04.2025, 14:000 Т1 расширяет сотрудничество с вузами по всей стране 23.04.2025, 13:590 На благоустройство 30 общественных территорий в Псковской области выделят около 160 млн рублей 23.04.2025, 13:550 Генеральный директор «Экогрупп» рассказал, из чего формируется тариф на вывоз ТКО 23.04.2025, 13:520 Кандидата в Псковскую гордуму от «Единой России» определят во второй половине мая
23.04.2025, 13:420 Юнармейцы возложили цветы на площади Александра Матросова в Великих Луках 23.04.2025, 13:390 Стартовал шестой сезон всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 5–7 классов 23.04.2025, 13:380 Псковский музей принял участие во Всероссийской неделе субботников 23.04.2025, 13:350 На праймериз «Единой России» в Пскове заявились пять кандидатов
23.04.2025, 13:320 На собрания подростков на фудкортах ТЦ обратила внимание Анастасия Повторейко 23.04.2025, 13:230 Обвиняемый в убийстве Игоря Талькова заочно приговорен к 13 годам лишения свободы 23.04.2025, 13:220 Две новые нутрии поселились в псковском подворье «Птичий дворик» 23.04.2025, 13:150 В Псковской области фиксируется от 15 до 20 случаев браконьерства в год
23.04.2025, 13:130 Дискуссия о проблемах сферы образования развернулась в бюджетном комитете Собрания 23.04.2025, 13:110 Девушка с татуировкой на левой руке пропала в Острове 23.04.2025, 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским 23.04.2025, 12:570 320 платформ для голосования за объекты благоустройства действуют в Псковской области
23.04.2025, 12:530 С начала года охотники в Псковской области добыли 181 волка 23.04.2025, 12:490 Андрей Михайлов изъявил желание перейти из экономического комитета в бюджетный 23.04.2025, 12:390 Начинается видеотрансляция проекта «Занимательная археология»: Изборск, или Причем тут Трувор? 23.04.2025, 12:370 Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером
23.04.2025, 12:310 В ходе расследования дела о пропаже двух детей в Великих Луках допросили более 2 000 человек 23.04.2025, 12:230 Автомобиль оказался на крыше в результате ДТП в Крестах 23.04.2025, 12:190 Андрей Горкунов: Численность медведей в Псковской области растет, что вызывает опасения 23.04.2025, 12:160 На восемь месяцев лишили свободы псковичку за неуплату алиментов
23.04.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Всем ли хватит дичи? 23.04.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 23 апреля 23.04.2025, 11:590 50% псковичей уважают своего руководителя – опрос 23.04.2025, 11:550 В Пскове стартовала международная конференция по патриотическому воспитанию дошкольников
23.04.2025, 11:411 Ведется розыск сбившего дорожный знак на улице Юбилейной в Пскове автомобиля 23.04.2025, 11:380 «Собственной персоной»: Александр Козловский о подготовке к выборам, депутатской деятельности и 80-летии Победы 23.04.2025, 11:370 Индийская рупия теперь доступна в бивалютном депозите клиентам СберБизнес 23.04.2025, 11:240 «Потягнем за Отечество!»:  Герой Советского Союза Арнольд Мери
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru