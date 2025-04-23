Общество

Международный день солидарности молодежи отмечают 24 апреля

Ежегодно 24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи, который был установлен по решению Всемирной федерации демократической молодежи.

Впервые праздник был отмечен в 1957 году, а дата для проведения Дня была приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году. Сама федерация своими основными задачами обозначает борьбу за мир, демократию, защиту прав и интересов молодежи.

Главная цель Дня — сплотить молодежь и укрепить ее единство, а также — еще один повод привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи.

Объединение усилий молодежных, общественных организаций, широких слоев населения, людей неравнодушных, душой болеющих за будущее своих детей и внуков, позволяет усилить контроль общества за соблюдением прав молодежи, способствует повышению организованности и творческой активности молодежи в реализации экономических, социальных, научно-технических и нравственных проблем общества, укреплению преемственности поколений, законности и правопорядка.

Кстати, общепризнанного международного определения возрастной группы молодежи не существует. Например, ООН для статистических целей определяет «молодежь» как лиц в возрасте от 15 до 24 лет, а в России молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

По данным ООН, в настоящее время в мире насчитывается более 1,8 миллиарда молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет — это самое многочисленное в истории поколение молодежи. Почти 90% всех молодых людей проживают в развивающихся странах, где они составляют значительную долю населения.

В ООН отмечают, что нынешнее поколение молодежи отличается наибольшим уровнем взаимодействия. Будучи наиболее интегрированным в мировые коммуникационные сети, современная молодежь располагает большим потенциалом для становления диалога и организации партнерского взаимодействия между странами и деятелями всех сегментов общественной жизни — от политики до бизнеса, от науки и образования до гражданского общества. В ООН признают, что молодые люди выступают катализаторами социального прогресса и стимулируют политические перемены в своей стране.

В то же время молодые люди сталкиваются с огромными трудностями при попытке реализовать свои права. По данным ООН, каждый пятый молодой человек не имеет работы, образования или профессиональной подготовки. Трудности возникают также в ситуациях конфликта или тогда, когда молодые люди покидают свой дом, спасаясь от смертельной опасности или в поиске лучшей жизни. По экспертным оценкам, около 408 миллионов молодых людей живут в условиях вооруженного конфликта, пишет calend.ru.

Легко ли быть молодым в современном обществе — это зависит от степени сплоченности молодежи в решении своих проблем.

Что же касается традиций этого праздника, то раньше он отмечался весьма широко. В Международный день солидарности молодежи проводились молодёжные съезды, концерты и другие праздничные мероприятия, программа которых тщательно продумывалась. Их главной целью было подчеркнуть высокую цель дружеского объединения народов, коллективизм, укрепить единство наций, продемонстрировать свое стремление объединить усилия в борьбе за права молодежи, сплотить молодежь для решения своих проблем. Но с годами все это практически сошло на нет, и в настоящее время эта дата отмечается эпизодически, как правило, по инициативе и при поддержке различных молодежных и общественных организаций.