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Общество

Автопробег, квиз и концерт организуют псковские профсоюзы в праздник Первомая

24.04.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

В праздник весны и труда псковские профсоюзы традиционно организуют множество интересных событий, которые объединяют тысячи псковичей. В 2025 году Первомайская акция профсоюзов проходит под девизом «Доблестный труд – гарантия победы!», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов. 

Праздник Первомая – время ярких событий для псковичей!

Фото: Псковский облсовпроф

Одним из ключевых событий станет автопробег, который начнется в 10:00 с Октябрьской площади и пройдет по центральным улицам города, завершившись у памятника в честь 50-летия Красной Армии в Крестах.

В это же время стартует и интеллектуальный праздник — профсоюзный квиз «Маёвка», который пройдет в Доме профсоюзов по адресу: улица Советская, дом 15. Команды участниками от 3 до 5 человек смогут проверить свои знания в вопросах, связанных с историей и традициями праздника.

Также, для удобства горожан, будет запущен тематический профсоюзный автобус, который будет курсировать по маршруту номер 17 с 9:46 до 14:00, предоставляя возможность ознакомиться с информацией о профсоюзах и получить консультации по трудовому праву.

Завершит программу праздничный концерт в поддержку участников и ветеранов специальной военной операции, который начнется в 12:00 в Большом зале Дома союзов. В ходе концерта планируется сбор средств на приобретение необходимого оборудования и вещей для отправки на СВО.

«Профсоюзы всегда стоят на защите ваших трудовых прав, трудятся и празднуют вместе с вами. Присоединяйтесь к праздничным мероприятиям и делитесь радостью первого весеннего праздника!» - отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов

Источник: Псковская Лента Новостей
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