Общество

Стартовала 44-я сессия Псковского областного Собрания депутатов

Стартовала 44-я сессия Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Сессия началась в актовом зале правительства региона с парламентского часа о ходе догазификации в регионе. В качестве докладчиков приглашены председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко и руководитель «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов. Онлайн-трансляцию сессии можно посмотреть по ссылке.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Повестка сессии включает 25 вопросов. Ряд законопроектов внёс в Собрание губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Предлагаемые изменения касаются мер социальной поддержки граждан, охраны и использования памятников истории и культуры, пассажирских перевозок, государственных полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также водных отношений.

Ежегодные доклады представят парламентариям региональные правозащитники. Об особенностях деятельности в 2024 году расскажут уполномоченные по правам человека, ребёнка и защите прав предпринимателей Дмитрий Шахов, Наталия Соколова и Аркадий Мурылёв.

С отчётом на сессии также выступит представитель Собрания в Совете Федерации Российской Федерации Наталья Мельникова. Ещё один доклад будет посвящён аграрной политике в регионе. О результатах доложит председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.