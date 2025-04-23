Общество

Артур Гайдук: Пора ставить вопрос о недофинансировании сферы здравоохранения

Меры поддержки медицинских работников в Псковской области — паллиативные. Для решения кадровой проблемы в здравоохранении пора ставить вопрос о недофинансировании этой сферы в целом, заявил руководитель фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук на 44-й сессии областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Министерство здравоохранения в новом приказе, который вступит в силу с 1 сентября этого года, разрешило руководителям медицинских организаций делегировать полномочия фельдшерам при нехватке специалистов с высшим медицинским образованием. Тем самым, по моему глубокому убеждению, Минздрав расписался в своей полной неспособности при существующих медицинских условиях лишить кадровую проблему здравоохранения. Надо сказать, что данный процесс замещения и так уже довольно давно идет полным ходом. Это одна из тех мер, которыми паллиативно пытаются улучшить сложившуюся ситуацию. Но в целом это, конечно же, путь в никуда. Попытки как-то улучшить обеспеченность кадрами принимаются регулярно в Псковской области, впрочем, как и во всех регионах нашей страны. Подъемные, выплачиваемые при устройстве на работы, или социальное жилье, которое со временем может перейти в собственность, конечно, это очень хорошие меры, только это паллиативные меры», - заявил Артур Гайдук.

Депутат пояснил, что не видит механизма, который поможет решить кадровые проблемы, и в продолжающейся в Псковской области тенденции объединения больниц.

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«Как это поможет удалить кадровый голод? Когда-то финансирование здравоохранения у нас свели, по сути, к одной очень простой формуле – деньги к людям. Что на какое-то время удержало систему на плаву, но в целом это было ошибкой для страны. Если Псковская область будет полностью укомплектована медиками, то для того, чтобы выплачивать несопоставимые зарплаты и держать конкуренцию по кадрам с тем же Санкт-Петербургом, надо будет потратить весь бюджет ФОМС. Вопрос в том, что все выступления сегодня говорят о мощнейшем безобразии. Думаю, что пришла пора ставить вопрос о недофинансировании здравоохранения в целом», - заключил Артур Гайдук.