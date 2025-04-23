Артур Гайдук: Пора ставить вопрос о недофинансировании сферы здравоохранения

Меры поддержки медицинских работников в Псковской области — паллиативные. Для решения кадровой проблемы в здравоохранении пора ставить вопрос о недофинансировании этой сферы в целом, заявил руководитель фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук на 44-й сессии областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Депутат пояснил, что не видит механизма, который поможет решить кадровые проблемы, и в продолжающейся в Псковской области тенденции объединения больниц.
«Как это поможет удалить кадровый голод? Когда-то финансирование здравоохранения у нас свели, по сути, к одной очень простой формуле – деньги к людям. Что на какое-то время удержало систему на плаву, но в целом это было ошибкой для страны. Если Псковская область будет полностью укомплектована медиками, то для того, чтобы выплачивать несопоставимые зарплаты и держать конкуренцию по кадрам с тем же Санкт-Петербургом, надо будет потратить весь бюджет ФОМС. Вопрос в том, что все выступления сегодня говорят о мощнейшем безобразии. Думаю, что пришла пора ставить вопрос о недофинансировании здравоохранения в целом», - заключил Артур Гайдук.