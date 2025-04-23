Общество

Карантин по бешенству ввели в личном подворье в себежской деревне Глухарево

Карантин по бешенству ввели в личном подворье в деревне Глухарево в Себежском районе. Соответствующий указ разместили на портале нормативно-правовых актов Псковской области.

Карантин установили на территории эпизодического очага: личное подворье, расположенное по адресу: деревня Глухарево, 9, а также на прилегающей территории. Территория закрыта для посещения.

Ограничительные мероприятия установили на 179 дней после уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного и проведения всех необходимых мероприятий.