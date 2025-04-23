Как сократить издержки на внедрение ИИ, рассказал эксперт Т1

Бизнес ждёт от ИИ не прототипов, а готовых решений, которые можно быстро внедрить в рабочие процессы. Востребованными становятся не просто высококачественные модели, а те, которые возможно оперативно адаптировать под реальные задачи и запросы компаний. Об этом рассказал руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1) Сергей Голицын на конференции Arena Day 2025. Т1 ИИ и Arenadata – стратегические партнёры, совместно развивают инфраструктуру для MLOps и платформенные решения для работы с большими данными.
Эксперт пояснил, что архитектура MLOps-решения построена послойно: от базовых цифровых сервисов и компонентов для разработки до уровня готовых ИИ-приложений. Платформа включает AutoML-инструменты, библиотеки моделей, векторные базы и low-code интерфейсы. Решение развёрнуто на базе продуктов Arenadata. Такой комплексный подход даёт возможность создавать решения, которые сразу работают в продуктивной среде и могут вызываться напрямую из информационных систем.
Среди реализованных на базе «Сайбокс» решений — интеллектуальный анализ и связывание документов, распознавание инженерной документации, профессиональные агенты: помощник юриста, бухгалтера.