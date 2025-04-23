Стал известен маршрут первомайского автопробега в Пскове

1 мая в Пскове состоится автопробег, посвященный Празднику весны и труда. По какому маршруту он пройдет, на онлайн-брифинге в пресс-центре ПЛН сообщил председатель областной организации профсоюза работников лесных отраслей Андрей Стегний.
Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов добавил, что проведение автопробега требует значительных усилий и подготовки.
«Это взаимодействие не только с органами исполнительной власти и муниципалитетами, но и с правоохранительными структурами, с Госавтоинспекцией. Мы выбрали маршрут, который удобен и безопасен для формирования колонны. В этом году мероприятие будет еще более интересным и массовым», — отметил он.
Игорь Иванов также подчеркнул, что в колонне примут участие не только транспортные средства профсоюзов, но и представители молодежных патриотических организаций.
«Мы подготовили традиционную символику, красочные флажки и воздушные шары. Главное — это хорошее настроение и вера в правое дело», — добавил он.
Автопробег обещает стать ярким событием, объединяющим жителей Пскова в День труда.