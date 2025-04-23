Общество

Кнопочные телефоны стали самыми популярными устройствами под собственными торговыми марками МегаФона в Пскове

Гаджеты собственных торговых марок МегаФона в Пскове стали выбирать чаще в первом квартале 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года. Прирост в натуральном выражении составил 97%, в денежном — 39%. Лидером по росту продаж стали кнопочные телефоны Fontel — они прибавили 34% в сравнении с январём-мартом 2024 года, а доля этой марки в категории достигла 70%.

Фото здесь и далее: «МегаФон»

МегаФон фиксирует в Пскове увеличение спроса на товары под брендами Fontel и Stellarway. К примеру, беспроводных наушников в первом квартале этого года было продано на 53% больше, чем в том же периоде прошлого года, прочих гарнитур (в том числе проводных) — на 40%, а кнопочных телефонов — на 34% больше.

По мере вывода на рынок новых устройств под собственными торговыми марками растёт и их доля в продажах. Лидерство в первом квартале у «кнопок» — 70% приходится на Fontel. В аксессуарах доля собственной марки за тот же период в Пскове превосходит 45% (против 15% в первом квартале 2024 года). По России, например, планшеты Fontel уже достигли 16% в продажах в своей категории, а в портативной технике — 17%. Напомним, что эти планшеты были выведены на рынок в декабре прошлого года.

В целом доля гаджетов собственных торговых марок во всех каналах продаж МегаФона за январь-март 2025 года составила 20%. Самые активные покупатели устройств под брендами оператора проживают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае, Республике Башкортостан и Свердловской области.

«Для нас постоянно растущий спрос на устройства наших торговых марок — показатель их качества и верно выбранного ассортимента для производства. Развивать направление гаджетов под собственным брендом — это определённая ответственность перед клиентом, поэтому мы всегда стараемся обновлять линейку товаров усовершенствованными и более технологичными моделями и учитывать потребности современной аудитории», — говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

МегаФон уже более трёх лет выпускает гаджеты под собственными торговыми марками Fontel и Stellarway. Fontel — это девять моделей кнопочных телефонов, первые из которых были представлены в январе 2023 года, 19 моделей смарт‑браслетов и умных часов для детей и взрослых, включая недавно запущенные детские смарт-часы с eSIM, а также две модели планшетов, представленные в конце 2024 года. Под маркой Stellarway МегаФон выпускает защитные стёкла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио- и дата‑кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры и другие товары.