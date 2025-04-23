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Сергей Густов: Мой прадед похоронен в Великих Луках

Прадед генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром газификация» Сергея Густова - Филипп Густов похоронен в Великих Луках. Об этом генеральный директор газовой компании рассказал во время торжественной церемонии зажжения Вечного огня в деревне Ершово Псковского района 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня в деревне Ершово, где в сорок четвертом году шли кровопролитные бои за освобождение Псковщины, зажигаем Вечный огонь. Здесь покоятся тела 3540 офицеров и солдат. Каждый из них отдал самое ценное, что есть у человека - свою собственную жизнь, за наше будущее. Их имена высечены на мемориальных плитах, как напоминание о цене Победы. Для меня, как и для каждой семьи в Российской Федерации, война оставила свой след. Мой дед - пограничник Земсков Дмитрий Алексеевич дошел до Берлина, мой дед - танкист Анатолий Осипович Густов дошел до Вены, мой прадед - Густов Филипп Григорьевич похоронен Великих Луках, он освобождал Великие Луки и похоронен на городском воинском захоронении. Мы бережно в семье храним память о Великой Отечественной войне, о наших предках. Уверен, что это происходит в каждой семье жителей Российской Федерации», - сказал Сергей Густов.

Напомним, сегодня, 24 апреля, на мемориале «Братская могила воинов Советской армии, погибших в 1944 году» в деревне Ершово зажгли Вечный огонь.

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В 2022 году президент Владимир Путин подписал закон «Единой России» о бесплатной поставке газа для Вечных огней. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне совместно с компанией «Газпром» партия проводит Всероссийскую акцию «Храним огонь Победы». Всего на сетевой газ будут переведены 120 мемориалов в разных регионах страны. Завершится эстафета в канун 9 мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах.