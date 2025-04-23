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Общество

Губернатор досрочно выделил 206 миллионов рублей на соцвыплаты

24.04.2025 19:40|ПсковКомментариев: 0

В преддверии майских праздников губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил выделить 206 миллионов рублей из областного бюджета досрочно. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.


Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

До 1 мая будут выплачены:

  • ежемесячные компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам;
  • ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей;
  • региональные меры социальной поддержки следующим категориям граждан:
  • труженикам тыла;
  • ветеранам труда Псковской области;
  • реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий;
  • сельским специалистам, проживающим в сельской местности;
  • многодетным семьям;
  • на детей малообеспеченным семьям, опекаемым семья;
  • женщинам в связи с рождением первого ребенка;
  • субсидию на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ.
Теги: #соцвыплаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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