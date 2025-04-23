Губернатор досрочно выделил 206 миллионов рублей на соцвыплаты

В преддверии майских праздников губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил выделить 206 миллионов рублей из областного бюджета досрочно. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
До 1 мая будут выплачены:
- ежемесячные компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам;
- ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей;
- региональные меры социальной поддержки следующим категориям граждан:
- труженикам тыла;
- ветеранам труда Псковской области;
- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий;
- сельским специалистам, проживающим в сельской местности;
- многодетным семьям;
- на детей малообеспеченным семьям, опекаемым семья;
- женщинам в связи с рождением первого ребенка;
- субсидию на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ.