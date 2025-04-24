Общество

Выплаты авиапассажирам за овербукинг хотят сделать обязательными

Министерство транспорта Российской Федерации разрабатывает законопроект, направленный на обязательное предоставление компенсаций пассажирам в размере от 25% до 100% от стоимости билета в случае вынужденной пересадки на другие рейсы по причине овербукинга. Об этом стало известно от нескольких источников, присутствовавших на закрытом заседании Общественного совета при Министерстве транспорта, которое состоялось 22 апреля.

Исключения будут сделаны для нескольких категорий пассажиров, которых запретят снимать с рейсов, — родителей с детьми, инвалидов и лиц, их сопровождающих, военнослужащих, следующих к месту службы, а также пассажиров с билетами на пересадочные рейсы, рассказал один из собеседников, присутствующих на заседании.

В защищенные категории пассажиров могут не попасть командировочные, для которых овербукинг бывает критичным из-за пропуска важных мероприятий, рассказал заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, пишут «Известия».

По словам участников обсуждения, остальных пассажиров разрешат пересаживать, но должен соблюдаться принцип добровольности, то есть у человека обязаны спросить согласие на перелет другим рейсом. Кроме того, авиакомпании обяжут выплачивать пассажирам фиксированные компенсации — от 25 до 100% от стоимости билета — за пересадку на другие рейсы в случае овербукинга.