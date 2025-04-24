Общество

Только 46% выпускников педвузов 2024 года трудоустроены в этом году

Почти 50% выпускников 2024 года педагогических вузов России трудоустроены, этот показатель превышает данные за последние три года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ по итогам участия министра просвещения РФ Сергея Кравцова во Всероссийском совещании для региональных министров образования, которое прошло в Севастополе.

«На сегодняшний день почти 38 тыс. студентов педвузов совмещают работу и учебу. Из общего числа выпускников педвузов 2024 года на начало 2025 года трудоустроены 46,7%. Это выше аналогичных показателей выпусков, которые были отмечены с 2021 по 2023 год», — говорится в сообщении. Уточняется, что решению проблемы трудоустройства выпускников способствуют точечная работа центров трудоустройства вузов с выпускниками, информирование о вакансиях с использованием портала «Работа в России», трудоустройство студентов после второго и третьего курсов.

Сергей Кравцов в рамках рабочей поездки в Севастополь и Республику Крым также примет участие в заседании организационного комитета, посвященного празднованию 100-летия МДЦ «Артек», проведении «Диктанта Победы». Кроме этого, он планирует оценить готовность объектов строительства «Артека», пишет ТАСС.