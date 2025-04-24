Общество

В преддверии Антипасхи 35 пар планируют пожениться в Псковской области

35 пар планируют пожениться в Псковской области в преддверии окончания Пасхальной недели (Светлой седмицы), в субботу, 26 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете юстиции Псковской области.

22 заявления подали в отдел ЗАГС администрации города Пскова, 7 заявлений - в отдел ЗАГС администрации города Великие Луки.

Напомним, Пасхальная неделя (или Светлая седмица) начинается сразу после Пасхи. В 2025 году этот праздник выпал на 20 апреля. Заканчивается Светлая седмица 27 апреля, в народе этот день называют Фомино воскресенье или Красная горка, а в церкви это Антипасха или Неделя апостола Фомы.

Считалось, что в Антипасху все молодые люди, которые еще не вступили в брак, должны быть на улице. Иначе они рискуют провести весь следующий год в одиночестве. Свадьба в этот день сулила долгую и счастливую семейную жизнь, поэтому молодые пары выбирали именно этот день для венчания. Однако воскресенье, 27 апреля, - нерабочий день для работников отделов ЗАГС.