Общество

Псковские журналисты почтили память военкора «МК» Никиты Гольдина

Псковские журналисты почтили память умершего после ранений, полученных в зоне СВО, военного журналиста «МК» Никиты Гольдина, 25 апреля.

Представители региональных СМИ, пресс-службы УМВД, а также коллеги умершего журналиста собрались в сквере у памятника журналистам, которые погибли при исполнении служебного долга.

Директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко в своём слове отметила, что когда открывался памятник, никто не ожидал, что церемонии прощания с журналистами будут такими частыми.

Участники церемонии возложили цветы к памятному знаку и почтили минутой молчания ушедших коллег.

Напомним, в храме Александра Невского в Пскове сегодня прошла церемония прощания с Никитой Гольдиным. Похоронен кавалер ордена Мужества будет на семейном захоронении в деревне Муровицы.