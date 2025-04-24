Общество

С военкором Никитой Гольдиным прощаются в Пскове

Траурное мероприятие, приуроченное к прощанию с псковичом, корреспондентом телеканала «Звезда» и «Московского Комсомольца» Никитой Гольдиным проходит в храме Александра Невского в Пскове 25 апреля.

Среди тех, кто пришел проститься с ним, оказались родственники, близкие друзья, бывшие одноклассники и коллеги по работе.

Ранее Никита Гольдин получил тяжелое ранение в зоне СВО. 22 апреля скончался в госпитале.

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Никита Гольдин окончил Лицей экономики и основ предпринимательства №10 в Пскове.

В юношеские годы Никита Гольдин неоднократно представлял Псковскую область и завоевывал призовые места в чемпионатах по тхэквондо. В 2023 году окончил с красным дипломом военный университет Министерства обороны.