Псковский областной институт повышения квалификации работников образования отмечает 80-летие

В гимназии №29 города Пскова проходит торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, пожелать коллективу ПОИПКРО успехов в решении масштабных профессиональных задач и реализации перспективных планов пришли представители органов власти, учреждений образования, педагогической общественности.
С приветственным словом к присутствующим обратился заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев.
Отметим, что Псковский областной институт повышения квалификации работников образования начал свою историю 29 апреля 1945 года. Решение о его создании было принято Псковским облисполкомом в 1945 году для обеспечения региона профессиональными учительскими кадрами. Осознавая важность этой работы, институту выделили в Доме Советов небольшую комнату для методистов и «малый зал» для проведения курсов. В дни школьных каникул 1945 года в институте прошли первые курсы повышения квалификации учителей начальных классов, истории, русского языка и литературы.
Постепенное улучшение положения в стране и области отразилось на положении института: увеличились объемы курсовой подготовки, число слушателей, штат сотрудников, появилось помещение, современное оборудование, сформировалась богатая библиотека. Важным этапом стало преобразование весной 1993 года ИУУ в Псковский областной институт повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО).
Сегодня Псковский областной институт повышения квалификации работников образования — неотъемлемая часть системы непрерывного профессионального образования Псковской области. С каждым годом институт укрепляет свои позиции не только в области дополнительного профессионального образования, но и в области дополнительного образования детей и взрослых, совершенствует методики обучения и работает в соответствии с современными образовательными тенденциями. Важными направлениями деятельности ПОИПКРО являются работа по формированию кадрового педагогического резерва, профориентации, реализации проектов регионального и федерального уровней, конкурсов профессионального мастерства, просветительских мероприятий.