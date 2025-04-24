Общество

Псковский областной институт повышения квалификации работников образования отмечает 80-летие

В гимназии №29 города Пскова проходит торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, пожелать коллективу ПОИПКРО успехов в решении масштабных профессиональных задач и реализации перспективных планов пришли представители органов власти, учреждений образования, педагогической общественности.

С приветственным словом к присутствующим обратился заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев.

«Это тот день, когда каждый может гордиться своими достижениями. От имени комитета по образованию Псковской области разрешите вас поблагодарить за вашу работу, поздравить с таким хорошим юбилеем. Каждый день, каждый учебный год институт идёт рядом с каждым образовательным учреждением», — сказал он и вручил благодарственные письма комитета по образованию лучшим работникам.

Отметим, что Псковский областной институт повышения квалификации работников образования начал свою историю 29 апреля 1945 года. Решение о его создании было принято Псковским облисполкомом в 1945 году для обеспечения региона профессиональными учительскими кадрами. Осознавая важность этой работы, институту выделили в Доме Советов небольшую комнату для методистов и «малый зал» для проведения курсов. В дни школьных каникул 1945 года в институте прошли первые курсы повышения квалификации учителей начальных классов, истории, русского языка и литературы.

Постепенное улучшение положения в стране и области отразилось на положении института: увеличились объемы курсовой подготовки, число слушателей, штат сотрудников, появилось помещение, современное оборудование, сформировалась богатая библиотека. Важным этапом стало преобразование весной 1993 года ИУУ в Псковский областной институт повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО).

Сегодня Псковский областной институт повышения квалификации работников образования — неотъемлемая часть системы непрерывного профессионального образования Псковской области. С каждым годом институт укрепляет свои позиции не только в области дополнительного профессионального образования, но и в области дополнительного образования детей и взрослых, совершенствует методики обучения и работает в соответствии с современными образовательными тенденциями. Важными направлениями деятельности ПОИПКРО являются работа по формированию кадрового педагогического резерва, профориентации, реализации проектов регионального и федерального уровней, конкурсов профессионального мастерства, просветительских мероприятий.