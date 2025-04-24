Общество

За неделю клещи в Псковской области покусали свыше 200 человек

С 17 по 23 апреля в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратилось 211 человек, в том числе 63 ребенка. С начала сезона от клещей пострадали 342 человека, в том числе 108 детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Первый случай присасывания клеща в 2025 году был зарегистрирован 10 марта (в 2024 году – 19 марта). По местам присасывания клещей преобладают участки по месту жительства в сельских поселениях, дачные участки, неорганизованные места отдыха.

По состоянию на 24 апреля количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (342 человека) на 15,2% больше, в том числе детей (108) – на 30,3% больше среднемноголетних недельных данных за 2014-2024 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода). За аналогичный период 2024 года зарегистрировано 245 обращений, в том числе 72 жалобы на присасывание клещей к детям.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 245 клещей, из них снятых с пострадавших – 195 (за неделю – 151), из природных биотопов – 50.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0%,

иксодовым клещевым боррелиозом – 24,49%,

моноцитарным эрлихиозом человека – 2,04%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0%.