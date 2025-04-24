Общество

В Дедовичах после масштабного ремонта открылась школа №1

Дедовичская средняя школа №1 вновь распахнула свои двери для учеников после масштабного капитального ремонта. В пятницу, 25 апреля, состоялась торжественная церемония открытия учреждения, модернизация которого стала возможной благодаря реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» Минсельхоза РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии редакции газеты Дедовичского муниципального округа «Коммуна»

Посмотреть, как преобразилась школа, и оценить новые условия обучения в этот день пришли представители исполнительных органов региона, Псковского областного Собрания депутатов, муниципальной власти, учителя, дети и родители, а также ветераны педагогического труда и выпускники школы.

Слова поздравлений жителям Дедовичского муниципального округа в связи с открытием школы выразил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов. Он отметил, что учреждение преобразилось благодаря федеральной поддержке, и поблагодарил руководство муниципалитета и учреждения за активное участие в программе развития сельских территорий.

Первый заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Гор Брутян, в свою очередь, назвал программу Минсельхоза хорошим инструментом для модернизации важных социальных объектов в муниципальных образованиях, в том числе школ. Он поздравил учителей, учащихся и их родителей с обновлением любимой школы. «Каждый уголок здесь призван вдохновлять учиться с радостью, расти в гармонии и совершать новые открытия. Пусть каждый урок здесь станет шагом к успеху, а каждый ученик почувствует, что его потенциалу есть где развернуться», — сказал Гор Брутян.

Отметим, в рамках ремонта в школе заменены кровля, крыльцо и отмостка, монтированы новые окна и двери, обновлены покрытия стен и потолков, проведено устройство инженерных сетей и слаботочных систем. Полностью обновлен пищеблок и гардеробная. Приобретены новая мебель и оборудование. Кроме того, реализованы мероприятия по благоустройству и асфальтированию пришкольной территории. На эти мероприятия было выделено порядка 80 млн рублей из консолидированного бюджета.

Отдельно при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в школе оборудован гимнастический зал.

В рамках торжественного мероприятия для гостей состоялись экскурсия по обновленным помещениям и праздничный концерт.