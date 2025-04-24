Общество

Защита работ конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны» состоится в Пскове 30 апреля

30 апреля в библиотеке имени И. И. Василёва состоится очная защита работ молодёжной научно-практической конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Школьники и студенты перед членами жюри представят 19 исследовательских проектов из Пскова и Псковской области: Псковского, Новоскольнического, Гдовского и Пушкиногорского районов, а также Идрицы и Дедовичей. Всего в организационный комитет было прислано 29 работ.

Материалы докладов будут распределены по трём основным направлениям: генеалогические исследования, биографии знаменитых уроженцев региона и истории родного края в годы войны. Докладчики расскажут о судьбах простых людей, важных эпизодах борьбы с врагом и жизни на оккупированной территории.

Экспертную оценку выполненным работам дадут преподаватели кафедры отечественной всеобщей истории Псковского государственного университета – Юлия Колпакова, Татьяна Филиппова и Наталья Никитина.

Лучшие доклады будут поощрены дипломами и памятными подарками.

Конференция пройдёт с 11:00 до 15:00 в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений».