Общество

Школы Псковского района присоединились к международной акции «Диктант Победы»

Школы Псковского района присоединились к международной исторической акции «Диктант Победы», которая в 2025 году приурочена к 80-летию Великой Победы. К диктанту присоединилась глава Псковского района Наталья Фёдорова. Об этом она сообщила на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Наталья Фёдорова/ страница ВКонтакте

«По традиции участвую в акции, площадка – родная для меня Моглинская школа. Вместе с учениками, педагогами, местными жителями ответили на 25 вопросов теста. С большой радостью мы приветствовали почетного гостя и участника «Диктанта Победы», 82-летнюю Галину Алексееву. Ужасы Великой Отечественной войны она видела еще ребенком, малолетним узником фашистского концлагеря», - отметила Наталья Фёдорова.

Благодаря «Диктанту Победы» каждый участник может самостоятельно дополнить свои знания по истории. Тема Великой Отечественной войны близка каждому из нас, поэтому важной целью является не оценка, а знание истории своей страны.

Наталья Фёдорова пообщалась со школьниками. Урок посвятили местному самоуправлению: она рассказала о преобразовании Псковского района в округ, пояснила, в чём отличия и преимущества, пригласила к участию в муниципальном Молодежном совете для школьников, поговорили о перспективах кадрового роста в системе МСУ.

«Ребята не стеснялись задавать вопросы. Поговорили о благоустройстве территорий – эта тема важна для всех жителей района от мала до велика. Призвала молодежь поддержать голосование за территории благоустройства на 2026 год по проекту «Формирование комфортной городской среды»», - отметила она.