Общество

Память о жертвах Чернобыля почтили сотрудники МЧС в Пскове

Пожарные первого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области возложили к мемориальному знаку «Псковичам – жертвам Чернобыля» гирлянду сегодня, 26 апреля. Память погибших почтили минутой молчания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области

Торжественно-траурное мероприятие прошло в Пскове в сквере Павших борцов. Там собрались участники-ликвидаторы Чернобыльской аварии, родственники погибших, официальные лица Псковской области и города Пскова, представители МЧС. В мероприятии принял участие депутат областного Собрания Алексей Севастьянов и заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев.

Фото: Псковская городская Дума/ Telegram-канал

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности в 01 часов 23 минуты 40 секунд по московскому времени. В результате аварии активная зона и верхняя часть реактора были полностью разрушены, а остальные сооружения серьёзно повреждены. Барьеры и системы безопасности, предназначенные для защиты окружающей среды от радионуклидов, содержащихся в облучённом топливе, были уничтожены. На место происшествия прибыли пожарные, которые локализовали возгорание, предотвратив распространение огня на соседние энергоблоки. К сожалению, пожарные не были оснащены средствами защиты от радиации и получили высокие дозы облучения.

Для устранения последствий аварии были привлечены военные подразделения, как регулярные, так и состоящие из мобилизованных резервистов. Всех участников этих операций позднее назвали «ликвидаторами». Они работали в опасной зоне посменно: те, кто набирал максимально допустимую дозу радиации, покидали зону, а на их место приходили другие. В общей сложности в ликвидации участвовало более 700 тысяч человек, включая жителей Псковской области.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто в дни катастрофы на Чернобыльской АЭС проявил невероятную смелость и самоотверженность, бросившись в пекло ради спасения других. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти», - Владимир Воробьев.

Напомним, что сегодня, 26 апреля, в России отмечается День памяти жертв радиационных аварий и катастроф.