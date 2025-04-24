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Общество

80 лет исполнилось библиотеке имени И.Н.Григорьева в Пскове

27.04.2025 16:22|ПсковКомментариев: 0

Псковская Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева отпраздновала своё 80-летие. В честь праздника друзья и партнеры библиотеки из Детского центра «Надежда» приготовили для библиотекарей праздничный концерт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центральной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Центральная библиотечная система Пскова

На вечер-концерт с поздравлениями пришли не только самые преданные читатели, но и почётные гости: заместитель начальника управления культуры администрации города Пскова Татьяна Фролова и депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко.

Собравшиеся вспоминали, как в апреле 1945 года в стенах школы №8 открылась первая в городе детская библиотека, и первых её заведующих - Екатерину Михайловну Путилову и Кадиму Марковну Яковлеву.

1 октября 1994 года библиотека переехала в новое здание на улице Юбилейной, где находится и по сей день. Окунуться в атмосферу того времени собравшимся помогли архивные видеокадры и фотографии.

На вечере присутствовали Шумайсат Смирнова, которая более 20 лет руководила библиотекой, а также бывшие сотрудники библиотеки Светлана Тимофеева и Лариса Андрианова.

Своё видеопоздравление библиотеке прислал Андрей Николаев, который посещает Библиотеку – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева с семи лет, но не смог присутствовать на юбилейном вечера, потому что находится на СВО.

Добрые слова в адрес коллектива библиотеки прозвучали и от поэта Юрия Власенко, а также членов клуба «Встречи на Завеличье».

Напомним, уже в апреле 1945 года в Пскове было принято решение создать городскую детскую библиотеку. Разместилась она первоначально в средней школе №8, но в июне 1945 года была выселена оттуда, потому что это помещение понадобилось под класс.

Книжный фонд библиотеки в количестве 2264 экземпляров был сложен на хранение в отделе культпросветработы, а тогдашняя заведующая Н.И. Оленикова стала добиваться выделения учреждению другого помещения. 10 января 1946 года появилась первая запись в инвентарной книге детской библиотеки №1, которая открылась теперь в городском Доме пионеров на улице Кузнецкой.

С 1 декабря 1977 года после объединения библиотечной системы Пскова городская детская библиотека № 1 стала называться Детским отделом. До 1983 года заведовала этой библиотекой Кадима Яковлева. В те годы у библиотеки уже было около 3000 читателей, а книжный фонд насчитывал более 60 000 экземпляров. С 1983 года по июль 1987 года заместителем директора стала Галина Петрова и одновременно она исполняла обязанности заведующей библиотекой.

В 1982 году начала работать библиотека-филиал детской городской библиотики в доме № 81 на улице Юбилейной.

28 июня 1989 года Исполком народных депутатов городского Совета принял решение о передаче для Центральной городской детской библиотеки централизованной библиотечной системы г. Пскова встроенно-пристроенного помещения на первом этаже строящегося жилого дома улице Юбилейная 87а.

20 августа 1994 года были ликвидированы библиотека-филиал № 12 и Детский отдел, который располагалась в Доме пионеров, и сформирована структура, которая объединила эти две библиотеки - «Центр общения и информации детей и взрослых» с функцией методического центра по организации работы с детьми. 1 октября 1994 года библиотека открыла свои двери и стала настоящим центром общения для детей и взрослых.

С 2014 года заведующей библиотекой стала Наталья Копаницкая.

В 2015 году библиотекари начали осуществлять проект «Первые шаги: выбираем профессию вместе с библиотекой», в рамках которого для младших школьников, а также для учащихся среднего звена проводятся мероприятия и готовятся информационные ресурсы по современным профессиям. В рамках этого проекта создан и ежемесячно пополняется «Календарь профессий» на сайте ЦБС города Пскова, а также регулярно создаются виртуальные выставки.

10 февраля 2017 года в целях увековечения памяти псковского поэта Игоря Григорьева, согласно решению Псковской городской Думы Библиотеке - Центру общения и информации присвоено имя поэта И. Н. Григорьева. 22 июля 2017 года в библиотеке состоялось торжественное мероприятие по присвоению библиотеке имени поэта и воина Игоря Григорьева, гостями которого стали родственники поэта, делегация из Витебской области (Республика Беларусь), доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) А. М. Любомудров (г. Москва), делегация от Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, представители ПсковГУ, представители Псковского отделения Союза писателей России и представители Порховского музея.

17 ноября 2022 года в Доме писателей состоялось заседание секции прозы Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России на тему «Жизненный и духовный опыт в творчестве писателя». На этом заседании заведующая Библиотекой - Центром общения и информации им. И.Н. Григорьева Наталья Копаницкая была награждена памятной медалью «Поэт и воин Игорь Николаевич Григорьев (1923-1996)».

Теги: #Псков #библиотека #юбилей
Источник: Псковская Лента Новостей
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