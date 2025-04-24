Общество

В Госдуме планируют запретить пальмовое масло в школах и детских садах

В Госдуме готовят законопроект о запрете использования продукции с пальмовым маслом в учебных учреждениях. Документ планируют внести в парламент весной, сообщил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам и академик РАН Владимир Кашин.

«Недопустимо, чтобы в составе молочной, хлебобулочной, кондитерской и другой продукции, которые предлагают в детских садах, школьных и студенческих столовых, содержались искусственные заменители и пальмовое масло», — заявил Кашин.

Школы, детские сады и другие организации должны будут указать это требование в техническом задании при государственных закупках. Объёмы производства натурального молока в РФ пока не позволяют обеспечить население страны молочной продукцией и заместить поступающий импорт. Самообеспечение по молоку и его производным в РФ составляет около 87%, хотя в доктрине продовольственной безопасности этот показатель указан в 90%, пояснил депутат. В итоге сегодня один человек потребляет всего 220 кг натурального молока в год, в то время как рекомендуемая медицинская норма — 320 кг, пишут «Известия».

Производители наращивают производство молокосодержащей продукции, заменяя животные жиры на растительные, в том числе за счёт пальмы. При этом те компании, которые «прячут» растительные жиры в составе молочной продукции, то есть изготавливают фальсификат, не всегда сокращают стоимость товара, поэтому новый запрет не скажется на цене продукции, предполагает депутат.