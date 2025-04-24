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Общество

Итоги работы за первый квартал 2025 года подвели в псковском УФСИН

28.04.2025 15:17|ПсковКомментариев: 0

На базе исправительной колонии №4 (село Середка Псковского района) прошла выездная коллегия УФСИН России по Псковской области по итогам работы территориального органа в первом квартале 2025 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В рамках работы состоялось посещение жилой и производственной зоны исправительного учреждения и итоговое заседание.

Сотрудники руководящего состава УИС области во главе с начальником УФСИН Виктором Леоновым совершили обход колонии в сопровождении начальника ИК-4 Тимура Курдюкова. Они оценили производственную деятельность центра трудовой адаптации, коммунально-бытовое обеспечение, посетили столовую, банно-прачечный комплекс, храм, жилые отряды, дежурную часть, пост видеоконтроля, котельную, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, инструментальную кладовую. На объектах были оборудованы специальные учебные места. Также обошли территорию внешнего периметра учреждения.

Далее состоялось итоговое заседание. Оно началось с церемонии награждения. В преддверии празднования юбилейной даты со дня создания оперативных служб УИС за достижение высоких показателей в служебной деятельности, усердие и профессионализм ведомственными наградами были отмечены начальники СИЗО-2 (Великие Луки) и ИК-3 (Идрица). Александру Степанееву вручена памятная золотая медаль «90 лет оперативным подразделениям ФСИН России», Николаю Богданову аналогичная награда серебряного достоинства.

На коллегии были подведены итоги работы пенитенциарного ведомства за истекший период времени. С докладами о проделанной работе выступили заместители начальника территориального органа. Были озвучены результаты оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности УИС региона, обсуждены перспективы работы управления и его подведомственных учреждений.

Среди рассмотренных вопросов: состояние работы по профилактике и предотвращению преступлений, обеспечение режима и надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, тыловое и медицинское обеспечение, работа учреждений, исполняющих уголовные наказания без изоляции осужденных от общества, развитие производственного сектора и создание новых рабочих мест для отбывающих наказание, выполнение задач по охране и организации надзора в учреждениях УИС региона.

В ходе заседания отмечены достигнутые положительные результаты, имеющиеся недостатки и актуальные проблемные вопросы по каждому из направлений деятельности. Подводя итоги, начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов поблагодарил личный состав за службу и обозначил приоритетные направления работы, которые предстоит выполнить в предстоящем периоде.

Источник: Псковская Лента Новостей
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