Общество

Microsoft закроет Windows Maps

Microsoft признала сервис Windows Maps устаревшим и выразила намерение удалить его из своего магазина приложений к июлю 2025 года, следует из уведомления на портале корпорации.

«Приложение Maps устарело и будет удалено из Microsoft Store к июлю 2025 года. В это время также будет финальное обновление приложения из магазина, которое сделает его нефункциональным», - говорится в сообщении.

Удалив Maps после июля, переустановить приложение из магазина уже не получится, предупреждает Microsoft. После июля в приложении также не будут работать интерактивная навигация и URL-ссылки карт.

Приложение Maps больше не предустанавливается на Windows, начиная с Windows 11 версии 24H2.