Общество

За год предлагаемые зарплаты работников скорой в Псковской области выросли на 5 тысяч рублей

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, в преддверии Дня работника скорой помощи выяснили, в каком состоянии эта сфера с точки зрения работы, какие зарплаты предлагают работникам, а также как относятся к своей работники сами медики.

Средняя зарплата, которую предлагают на скорой в Псковской области, 70 тысяч рублей. За год зарплаты в вакансиях для работников скорой помощи в регионе выросли на 5 тысяч рублей.

Несмотря на острую востребованность врачей и младшего медперсонала на российском рынке труда у самих медицинских работников настроение относительно работы не всегда положительное.

Так, согласно опросу hh.ru, проведенному в 2025 году, лишь 22% представителей сферы «Медицина, фармацевтика» указали, что им очень нравится их работа, поставив 5 баллов из 5. А вот большая часть (35%) опрошенных работников медицинской сферы поставили своей работе «тройки».

Между тем 46% респондентов-медиков признались, что хотели бы работать в государственной больнице. 39%, напротив, при прочих равных перешли бы работать в частную клинику. 11% представителей медицинской сферы заявили, что хотели бы работать «на себя», открыв ИП или в статусе самозанятого.

Опрос hh.ru также показал, что для врачей работа мечты имеет как минимум три составляющие: уважение руководства, баланс личной жизни и работы, а также отсутствие задержек зарплаты.