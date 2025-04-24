Останки найденного в Пушкиногорском районе красноармейца передали родственникам

На воинском захоронении в деревне Чертова Гора Пушкиногорского района 28 апреля прошла траурная церемония передачи останков красноармейца Владимира Громакова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила заместитель главы администрации Пушкиногорского района Ирина Серова.
Фото здесь и далее: Ирина Серова
По словам заместителя главы администрации, останки Владимира Громакова были обнаружены поисковиками отряда «Безымянный» под руководством Юрия Трофимова 22 ноября 2024 года. Останки идентифицировали благодаря медали «За отвагу».
Кроме представителей местной власти и поисковых организаций, на церемонии присутствовали также родные покойного из Саратовской области — внучатые племянницы Ольга Голанова и Наталья Кравцова.
Помимо личных вещей, родным была вручена капсула с землей Пушкиногорья. Как отметила Ирина Серова, эта земля символизирует память о месте, где Владимир Громаков пролежал около 80 лет: «Боец у деревни Стречно был обнаружен. Это недалеко от воинского захоронения Чертова Гора. И мы передали на родину, в Саратовскую область, капсулу с землей».
По словам Ирины Серовой, родственники уже выехали обратно. Они планируют организовать церемонию захоронения на родовом кладбище в селе Невежкино Лысогорского района Саратовской области 30 апреля.
«Там родовое кладбище, он будет похоронен рядом со своей матерью и остальными родственниками», - заключила замглавы Пушкиногорского района.
Как уточнила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте», значимость события и важность работы поисковиков, благодаря которым до сих пор возвращаются из небытия солдатские имена, отметили в своих выступлениях представитель правительства Псковской области, руководитель УСП Юрий Грязнов, депутат областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, председатель областного Совета ветеранов Николай Груздов.