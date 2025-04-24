Общество

Останки найденного в Пушкиногорском районе красноармейца передали родственникам

На воинском захоронении в деревне Чертова Гора Пушкиногорского района 28 апреля прошла траурная церемония передачи останков красноармейца Владимира Громакова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила заместитель главы администрации Пушкиногорского района Ирина Серова.

Фото здесь и далее: Ирина Серова

По словам заместителя главы администрации, останки Владимира Громакова были обнаружены поисковиками отряда «Безымянный» под руководством Юрия Трофимова 22 ноября 2024 года. Останки идентифицировали благодаря медали «За отвагу».

«Вместе с останками были найдены и переданы медаль «За отвагу», по номеру которой была определена фамилия и имя красноармейца, еще была при нем алюминиевая ложка, она тоже передана, а также пуговицы с гимнастерки и карабин от чехла фляги», - рассказала Ирина Серова.

Кроме представителей местной власти и поисковых организаций, на церемонии присутствовали также родные покойного из Саратовской области — внучатые племянницы Ольга Голанова и Наталья Кравцова.

Помимо личных вещей, родным была вручена капсула с землей Пушкиногорья. Как отметила Ирина Серова, эта земля символизирует память о месте, где Владимир Громаков пролежал около 80 лет: «Боец у деревни Стречно был обнаружен. Это недалеко от воинского захоронения Чертова Гора. И мы передали на родину, в Саратовскую область, капсулу с землей».

По словам Ирины Серовой, родственники уже выехали обратно. Они планируют организовать церемонию захоронения на родовом кладбище в селе Невежкино Лысогорского района Саратовской области 30 апреля.

«Там родовое кладбище, он будет похоронен рядом со своей матерью и остальными родственниками», - заключила замглавы Пушкиногорского района.

Как уточнила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте», значимость события и важность работы поисковиков, благодаря которым до сих пор возвращаются из небытия солдатские имена, отметили в своих выступлениях представитель правительства Псковской области, руководитель УСП Юрий Грязнов, депутат областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, председатель областного Совета ветеранов Николай Груздов.