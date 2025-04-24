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Круглый стол на тему укрепления антифашистского сознания молодежи состоялся в Пскове

Круглый стол «Актуальные уроки Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне и значение этих уроков для борьбы с русофобией и укрепления антифашистского сознания молодежи» в рамках Международного форума в поддержку российской истории и культуры «На том стоим» проходит в Пскове 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в рамках своего выступления поприветствовала участников круглого стола, рассказала об истории Псковской земли и пожелала всем гостям области посетить важнейшие памятники региона.

«Мы знаем, что многие из вас проделали большой путь и уже многое знаете о Псковской земле. Важнейшие события нашего государства так или иначе были связаны с Псковской землёй. Здесь закончилась история Российской Империи. Ранее к нам прибыл Владимир Ильич Ленин», — сказала Вера Емельянова.

Она отметила, что общая задача этого форума — не позволить переписать историю и сохранить историческую справедливость.

Председатель Общественной палаты Псковской области, доктор исторических наук, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов уточнил, что круглый стол проходит с участием зарубежных гостей.

«Мы очень рады, что форум становится все более обширным. Проходят не только творческие встречи, но и серьезные размышления, дискуссии и анализ исторических событий», — сказал он.

Круглый стол открыл член комиссии по культуре Государственного совета Российской Федерации, президент фонда «На том стоим», исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Городское общество искусства и литературы» Виталий Миронов.

В рамках круглого стола прозвучат:

Доклад «Примитивная русофобия и новая холодная война», Аластер Ренфрю, профессор университета города Дарема (Великобритания);

Доклад «Современный музей, как центр сохранения национальной памяти», Светлана Мельникова, директор Псковского музея-заповедника;

Доклад «Отражение комплекса проблем нацистского оккупационного режима в Пскове в годы ВОВ в работе Псковского музея-заповедника», Илья Казанцев, научный сотрудник Псковского музея-заповедника;

Доклад «Русская культура, как важный фактор мировой цивилизации, на примере отношения к ней в Югославии и Сербии» Алекса Миркович, музыкант, композитор, деятель культуры (Сербия);

Доклад «Значение Победы во 2-й Мировой войне для укрепления дружбы между молодежью Китая и России», Ван Хао, певец, молодежный активист (Китай);

Доклад «Борьба против наследия нацизма на территории Великобритании, на примере мемориала украинских фашистов из дивизии СС «Галичина» в Локкерби» Джими МакРэй, музыкант, общественный деятель, блоггер (Шотландия);

Доклад «Дебаты о сущности фашизма и неофашизма. Почему и о чем спорят историки», Александр Богдашкин, ведущий научный сотрудник Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина;

Доклад «Проявления русофобии в сфере культуры и необходимость противодействия этому явлению в странах Запада», Крейг Робертс, дирижер, деятель культуры (Уэльс, Великобритания);

Доклад «Культура и антифашизм в современном мире: модели человеческого общения» Олег Ясинский, представитель в России латиноамериканской телекомпании TeleSUR «Солдаты Победы: история войны в судьбах и лицах» Николай Никитенко, главный редактор Псковской областной историко-документальной книги «Солдаты Победы».

Ранее международная научно-практическая конференция в рамках Международного форума в поддержку российской истории и культуры «На том стоим» прошла в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва.