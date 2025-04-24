Общество

Студенты агротехнического колледжа познакомились с производством ПАО «Авар»

На псковском предприятии ПАО «Авар» 28 апреля прошел профориентационный пресс-тур для студентов Псковского агротехнического колледжа. В экскурсии приняли участие 23 студента, обучающихся по специальности «Электроснабжение по отраслям». Будущие специалисты познакомились с производственными процессами предприятия, посетив три основных цеха: литейно-пластмассовый, инструментальный и сборочный, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Экскурсию для студентов проводили ведущий специалист технического отдела Светлана Кузьмина, заместитель главного технолога Александр Карпухин и главный энергетик Виталий Новожилов. Студенты не только увидели производство изнутри, но и узнали о развитии предприятия, особенностях профессии и перспективах работы в отрасли.

В начале экскурсии участники познакомились с историей завода в заводском музее. Светлана Кузьмина рассказала, что история ПАО «Авар» началась в октябре 1964 года, когда в Пскове был открыт филиал Ленинградского завода автоэлектроарматуры. Тогда на месте будущего производства находилась макаронная фабрика с мельницей, которая была реконструирована под нужды приборостроения.

«Было принято решение здание мельницы реконструировать и сделать под приборный завод. Были выделены средства, и началось строительство. Первые изделия — выключатели и переключатели — мы собирали вручную. Сегодня наш завод выпускает продукцию миллионными тиражами», — рассказала Светлана Кузьмина.

На стендах музея студенты увидели образцы первой продукции, выпускавшейся предприятием: выключатели для правительственных автомобилей, мощные реле для управления двигателями подъемных кранов и комплектующие для автомобилей ВАЗ. Особый интерес вызвал рассказ о модулях управления светотехникой и реле различного назначения, которые ПАО «Авар» выпускает и по сей день.

После музея группа отправилась на экскурсию по производственным цехам. В литейно-пластмассовом цехе студенты увидели процесс превращения полимеров в готовые изделия, используемые в сборке электрооборудования.

«Именно здесь начинается путь многих наших деталей — из пластмассы рождаются элементы, которые потом проходят сборку и тестирование в других цехах», - подчеркнула Светлана Кузьмина.

В инструментальном цехе будущим энергетикам продемонстрировали разработку и изготовление пресс-форм, штампов и другой производственной оснастки. Здесь работают специалисты высокой квалификации, в том числе уникальные мастера старших разрядов.

«Инструментальный цех — это сердце нашего производства. Без надежных пресс-форм и оснастки невозможно наладить массовый выпуск качественных изделий», — пояснила Светлана Кузьмина.

Наиболее близким по профилю для студентов стал рассказ главного энергетика ПАО «Авар» Виталия Новожилова. Он провел экскурсию по электрохозяйству завода, начав с центрального распределительного пункта:

«Это центральный распределительный пункт. Сюда приходит питание с городской подстанции, а дальше оно распределяется по всем подразделениям завода. Если говорить простыми словами — отсюда уходит всё питание на наши компрессоры, станки и линии», — объяснил он.

Виталий Новожилов также рассказал о резервных линиях питания, устройстве трансформаторных подстанций и способах защиты оборудования. Студенты задавали вопросы о специфике работы трансформаторов и особенностях промышленного электроснабжения.

Экскурсия завершилась в сборочном цехе, где участники увидели, как из множества мелких компонентов собираются готовые изделия.

«В сборочных цехах в основном работают женщины, потому что требуется ювелирная точность, внимательность и аккуратность. Каждая деталь должна быть идеально собрана, ведь от этого зависит надежность всей системы», — рассказала экскурсовод.

Профориентационный тур позволил студентам увидеть практическое применение своих будущих знаний и получить представление о возможностях трудоустройства на крупном промышленном предприятии Псковской области.

Как отметила Светлана Кузьмина, на заводе созданы комфортные условия для работы: в каждом цехе оборудованы комнаты для приёма пищи с микроволновками, чайниками и холодильниками, душевые и санузлы, работает столовая. Предприятие активно модернизируется: устанавливаются новые термопластовые автоматы, внедряются технологии автоматизации и роботизации производства. Всё это позволяет повышать качество продукции и эффективность труда, освобождая сотрудников от рутинных операций.