Общество

Сыр и сливочное масло из Белоруссии не прошли контроль на госгранице в Псковской области

Перемещение более чем 500 кг готовой молочной продукции (сливочного масла и сыра) приостановлено на российско-белорусской границе в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

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В ходе проведения ветеринарного контроля установлено, что партия сыра и сливочного масла перемещалась без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность и происхождение.

Перемещение 500 кг продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза.