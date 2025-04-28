Общество

Умерла ветеран псковского физмата Надежда Павловская

На 95-м году ушла из жизни ветеран псковского физмата, старший преподаватель кафедры математического анализа Надежда Павловская. Об этом сообщили в Telegram-канале Псковского государственного университета.

Выпускница ЛГУ, Надежда Павловская работала на факультете с 1957 по 2000 год.

«С первых лет работы ее отличала высокая требовательность к себе и другим, добросовестность и честность во всем. Надежда Владимировна Павловская — продолжатель лучших традиций физмата. В изложении материала она всегда стремилась к предельной простоте и доступности, мастерски читая лекции по аналитической геометрии и по математическому анализу. Немалая заслуга Надежды Владимировны и в том, что бывшие студенты ее кураторских групп поддерживают дружеские связи в течение долгих лет. От имени преподавателей, студентов, выпускников ПсковГУ приносим свои искренние соболезнования родным и близким», - написали в университете.