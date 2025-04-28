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Общество

30 единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

29.04.2025 10:28|ПсковКомментариев: 0

109 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 21 по 27 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. 

В ходе проверок выявлено 21 административное правонарушение, из которых 18 в области оборота гражданского оружия, 3 в области частной охранной деятельности, изъято 30 единиц гражданского оружия и 46 боеприпаса.

В Центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напомнили владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

Источник: Псковская Лента Новостей
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