Общество

Псковичам напомнили о продлении отпуска из-за майских праздников

Согласно статье 120 Трудового кодекса РФ, нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются, сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Работникам, чей отпуск выпал на майские праздничные дни, в инспекции напомнили, что, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, нерабочими праздничными днями в России среди прочих являются: 1 мая – Праздник Весны и Труда и 9 мая – День Победы.

В инспекции труда уточнили, что отпуск продлевается на количество праздничных дней в периоде.

«Предположим, что вам предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск с 30 апреля на 14 календарных дней. В этом случае последним днем отпуска будет не 13, а 15 мая, так как нерабочие праздничные дни 1 мая и 9 мая в число отпуска не включаются и продлевают его. Несмотря на то, что фактически вы будете отдыхать 16 дней вместо 14, количество оплачиваемых дней отпуска останется прежним», - пояснили в инспекции.