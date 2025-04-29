Общество

Почти 900 кг «лишней» баранины задержали на границе в Псковской области

Должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявили значительное превышение заявленного объема замороженной баранины на российско-латвийской границе в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

По результатам проведенного ветеринарно-санитарного досмотра с полной выгрузкой продукции на складе временного хранения государственными инспекторами ведомства совместно с Псковской таможней было выявлено несоответствие количества мест и веса товара, заявленных в ветеринарно-сопроводительных документах. Было указано количество мест 1021 и вес 20 110 кг, а при взвешивании товара установлено 1064 места и 21 003 кг. Также отсутствовало ветеринарное свидетельство страны-экспортера на баранину, следующую из Республики Молдова на территорию Российской Федерации автотранспортом через МАПП Бурачки.

Ввоз баранины на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза. Товар возвращен на сопредельную территорию.