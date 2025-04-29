Общество

Всероссийская акция «Стена памяти» стартовала в Пскове

В Доме молодежи стартовала Всероссийская акция «Стена памяти», сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив.

Фото здесь и далее: Центр молодежи и общественных инициатив

Каждый желающий может прикрепить портрет своего Героя с ФИО, годами жизни и званием на специальный стенд. Портреты будут выставлены в рамках народного шествия «Бессмертный полк».

Для оформления фото можно использовать специальный конструктор по ссылке.

Также обратиться за помощью можно к специалистам Центра подготовки волонтеров по адресу: улица Конная, 2 (1 этаж, Центр волонтеров Победы).