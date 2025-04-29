Общество

Псковские писатели встретились с ветеранами войны и труда

28 апреля состоялась встреча псковских писателей с Псковским городским советом ветеранов войны и труда. Тема встречи – 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вел мероприятие председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин, сообщили Псковской Ленте Новостей в союзе.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение Союза писателей России

Говорили о любви к Родине, воинском подвиге, патриотизме, о нелегком пути к Победе, а также о Великой Русской литературе, о поэзии и месте книги в современной жизни.

Игорь Смолькин напомнил, что художник слова должен в своем творчестве ориентироваться на самые высокие образцы литературы и в начале своего выступления прочитал стихотворение Константина Симонова:

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,

Как шли бесконечные, злые дожди,

Как кринки несли нам усталые женщины,

Прижав, как детей, от дождя их к груди

Далее выступили поэты Татьяна Рыжова, Ольга Балабаева, Валерий Мухин, Надежда Камянчук, Иван Ианов.

«Встреча прошла в тёплой, дружеской атмосфере и в ее завершение заместитель председателя Псковского городского совета ветеранов войны и труда Александр Михайлович Матухно поблагодарил писателей и высказал пожелание, чтобы в будущем такие мероприятия проводились на постоянной основе», - добавили в союзе писателей.