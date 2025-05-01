Общество

Около 30 исторических паровозов запустила РЖД в год 80-летия Победы

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) РЖД запустила на своей инфраструктуре около 30 исторических локомотивов, сообщили в официальном Telegram-канале компани.

Видео: Официальный новостной канал РЖД

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на сеть РЖД вышли около 30 паровозов различных серий. Стилизованные под воинские эшелоны составы можно увидеть на железных дорогах по всей стране: от центральных регионов России до Дальнего Востока», — говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД.

В РЖД уточнили, что в составах ретропоездов — вагоны с техникой военных лет и платформы для выступления агитбригад.

«На вокзалах и станциях их прибытие становится частью праздничных концертных программ, привлекающих тысячи неравнодушных зрителей», - заключили в РЖД.