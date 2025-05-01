Общество

Сотрудники УМВД Псковской области провели соревнования по боевой стрельбе

На базе управления МВД России по Псковской области прошли соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди сотрудников аппарата управления и территориальных органов МВД России на районном уровне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

На учебном стрельбище вблизи деревни Ваулино 69 участникам из 23 команд предстояло показать свое мастерство владения боевым ручным стрелковым оружием.

В результате напряженной борьбы в командном зачете победу одержала сборная команда Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области. Второе место - у представителей Управления по работе с личным составом УМВД. Почетное третье место завоевали стрелки из команды Центра профессиональной подготовки УМВД.

В личном первенстве по стрельбе из автомата Калашникова среди мужчин первое место у старшего лейтенанта полиции Александра Сергеева. «Серебро» завоевал старший лейтенант полиции Сергей Кузнецов. На третьем месте – младший лейтенант полиции Денис Горюнов.

Первое место в личном зачете по стрельбе из пистолета Макарова занял подполковник полиции Дмитрий Шрайнер, второе место у майора полиции Владислава Ольховского и «бронзу» завоевал майор полиции Дмитрий Бураковский.

В личном зачете среди женщин «золото» у старшего лейтенанта полиции Валерии Карповой. Второе место заняла майор полиции Екатерина Титова. Третье место присуждено подполковнику полиции Галине Чекаловой.