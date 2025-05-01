Сотрудники УМВД Псковской области провели соревнования по боевой стрельбе

На базе управления МВД России по Псковской области прошли соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди сотрудников аппарата управления и территориальных органов МВД России на районном уровне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.
Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области
На учебном стрельбище вблизи деревни Ваулино 69 участникам из 23 команд предстояло показать свое мастерство владения боевым ручным стрелковым оружием.
В результате напряженной борьбы в командном зачете победу одержала сборная команда Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области. Второе место - у представителей Управления по работе с личным составом УМВД. Почетное третье место завоевали стрелки из команды Центра профессиональной подготовки УМВД.
В личном первенстве по стрельбе из автомата Калашникова среди мужчин первое место у старшего лейтенанта полиции Александра Сергеева. «Серебро» завоевал старший лейтенант полиции Сергей Кузнецов. На третьем месте – младший лейтенант полиции Денис Горюнов.
Первое место в личном зачете по стрельбе из пистолета Макарова занял подполковник полиции Дмитрий Шрайнер, второе место у майора полиции Владислава Ольховского и «бронзу» завоевал майор полиции Дмитрий Бураковский.
В личном зачете среди женщин «золото» у старшего лейтенанта полиции Валерии Карповой. Второе место заняла майор полиции Екатерина Титова. Третье место присуждено подполковнику полиции Галине Чекаловой.