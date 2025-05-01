В Пскове ищут массовку для спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!»

Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» пройдет 9 мая на улице Ленина в Пскове. В связи с этим организаторы ведут поиск актеров массовых сцен всех возрастов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Изображение: ТКД
Режиссёр-постановщик спектакля - Борис Фиш.
Чтобы подать заявку, необходимо отправить письмо на e-mail: info-tkd@yandex.ru.
В теме письма нужно указать — «Массовка».
Необходимо обязательно приложить следующие данные:
• Фамилия, имя, отчество;
• Фотографию;
• Возраст;
• Рост;
• Размер обуви и одежды.