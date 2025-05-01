Общество

Зерновой кофе в РФ подорожал в 2 раза сильнее молотого

Медианная цена кофе в России в январе–апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибавила 13%, при этом зерновой подорожал в два раза заметнее капсульного и молотого кофе, подсчитали для аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД».

В феврале текущего года стоимость кофе арабика на мировых товарных биржах поднималась до нового исторического максимума и превышала отметку в 9500 долларов за тонну. Однако с начала апреля цена на этот сорт упала уже примерно на 8,5%. При этом с января прошлого года арабика подорожала в 1,8 раза.

Медианная цена кофе в целом составила 830 рублей, что на 13% выше уровня 2024 года, привели аналитики данные за период с 1 января по 15 апреля этого года в сравнении с предшествующим.

По их данным, за этот же период медианная цена растворимого кофе выросла на 11% до 483 рублей, молотого — на 7%, до 755 рублей, зернового — на 19%, до 1892 рублей, кофе в капсулах — на 10%, до 1072 рублей.

На фоне ценового роста в категории и высокой базы продаж прошлого года спрос на кофе в розничной торговле начал снижаться. Число покупок в целом стало ниже на 3%, хотя продажи в денежном выражении подросли на 10%, отмечает генеральный директор компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков, пишет РИА Новости.

Несмотря на силу привычки ежедневного употребления кофе, инфляционный фактор в формировании спроса начал играть свою стабилизирующую роль. В частности, в январе-апреле сократилось количество офлайн-магазинов, реализующих кофе, на 9% год к году (преимущественно в несетевой рознице).

«Многие потребители уже имеют домашние кофемашины и кофеварки (в 2024 году число покупок кофемашин выросло на 30% год к году), предпочитая закупаться в интернете. Поэтому продолжается рост интереса к обжаренному кофе, а также происходит миграция продаж из офлайна в онлайн. Меняется структура онлайн-продаж. Покупатели активнее переходят на зерновой кофе и меньше на капсульный, а селлеры молотого вида больше остальных используют скидки и акции, стремясь удержать высокие показатели продаж», — заключил Дмитрий Батюшенков.