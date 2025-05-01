Общество

Эксперт рассказала, как сохранить рабочее место в эпоху нейросетей

Ключевым навыком в современных условиях становится умение работать с искусственным интеллектом (ИИ), а не конкурировать с ним. Таким мнением поделилась директор по взаимодействию с госорганами в компании «Нетология» и руководитель GR-направления Ассоциации инноваций в образовании РАЦИО Валентина Куренкова.

«Нейросети дают нам важнейшее преимущество — возможность делегировать им операционные и рутинные задачи. Нейросети экономят время для стратегических и креативных задач, освобождая сотрудника от рутины», — отметила она.

Она добавил, что в условиях, когда ИИ берет на себя шаблонные операции, особенно ценятся креативность, эмоциональный интеллект и способность к нестандартному мышлению.

«Эмоциональный интеллект (EQ) — качество, которое машине сложнее всего имитировать. Он включает эмпатию, навыки коммуникации, умение работать в команде и улаживать конфликты. Чат-бот ограничивается шаблонным ответом, а человек способен почувствовать настроение собеседника и найти индивидуальный подход. Поэтому люди с высоким EQ будут востребованы всегда», — пояснила специалист.

По ее словам, сегодня владение нейросетями — уже не преимущество, а обязательное требование. Однако ключевым фактором остается то, как человек применяет эти технологии в своей работе.

«Те, кто просто использует ИИ для шаблонных решений, рискуют проиграть тем, кто сочетает технологии с уникальным подходом и экспертизой», — подытожила Куренкова.