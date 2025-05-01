Общество

В УМВД по Псковской области рассказали, когда следует менять загранпаспорт

Приближается период отпусков и в связи с этим УМВД России по Псковской области напомнили жителям региона, как не испортить себе отдых за границей.

В связи с тем, что выезд из Российской Федерации и въезд в нашу страну осуществляется только по действительным документам - гражданам стоит обратить внимание на ряд изменений российского законодательства по регулированию порядка использования паспорта гражданина РФ за пределами страны (заграничного паспорта).

Так, при изменении владельцем фамилии, имени, отчества, сведений о дате и (или) месте рождения заграничный паспорт необходимо заменить в установленном порядке. В ином случае пограничным органом федеральной службы безопасности заграничный паспорт будет признан недействительным и его владелец не сможет выехать за границу. Планирование отдыха за пределами государства, как и приобретение той или иной путевки, определяется личной ответственностью человека.

«Уважаемые сограждане, не рискуйте, убедитесь заранее в действительности своего заграничного паспорта!» - напомнили в УМВД России по Псковской области.