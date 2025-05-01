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Общество

ЕГЭ по трём предметам предстоит сдать школьникам уже 23 мая

04.05.2025 16:20|ПсковКомментариев: 0

Основной период сдачи ЕГЭ начнётся 23 мая для выпускников по всей стране. Помимо основных дат для сдачи обязательных предметов и дисциплин по выбору, установлены периоды пересдач и резервных дней. 

Основной период:

  • 23 мая - история, литература, химия;
  • 27 мая - математика базового и профильного уровней;
  • 30 мая - русский язык;
  • 2 июня - обществознание, физика;
  • 5 июня - география, биология и иностранные языки (письменная часть);
  • 10 июня и 11 июня - иностранные языки (устная часть), информатика. 

Ранее для выпускников, которые не преодолели минимальный порог по двум основным предметам (русский язык и математика), был только один дополнительный период — осенью. С 2024 года будущие абитуриенты могут пересдать один из предметов по выбору уже в июле (до конца приемной кампании в вузах): 3 и 4 числа.

Резервные дни существуют для тех школьников, которые в основной период не смогли сдать экзамен по уважительным причинам. Также в расчет берется совпадение дат проведения экзамена по выбранным предметам, удовлетворение апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ. В 2025 году резервные дни основного периода назначены на следующие даты:

  • 16 июня - резерв: география, литература, обществознание, физика;
  • 17 июня - резерв: русский язык;
  • 18 июня - резерв: иностранные языки (устная часть), история, химия;
  • 19 июня - резерв: биология, иностранные языки (письменная часть), информатика;
  • 20 июня - резерв: математика базового и профильного уровней;
  • 23 июня - резерв: по всем учебным предметам. 

Напомним, что законодательством устанавливается продолжительность времени сдачи каждой дисциплины в ЕГЭ. Самыми продолжительными в текущем году являются экзамены по математике профильного уровня, физике, информатике и ИКТ, литературе, биологии. На них для выпускников выделили по 3 часа 55 минут.

Теги: #образование #егэ
Источник: Псковская Лента Новостей
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