Общество

Останки 22 советских солдат перезахоронили в селе Кудеверь Бежаницкого округа

Останки 22 советских воинов, которые обнаружили вблизи деревни Ратьково Бежаницкого муниципального округа, перезахоронили в селе Кудеверь Псковской области сегодня, 4 мая. Об этом сообщила глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Елена Иванова/ страница ВКонтакте

Более 80 лет останки защитников Отечества покоились в бежаницкой земле. Благодаря работе добровольцев поискового объединения «Псковский рубеж», под руководством Кирилла Шляца, стало возможным провести перезахоронение.

«Выражаю слова благодарности за помощь в организации перезахоронения Смирнову А.В., Главе территориального отдела «Лющикское», Яковлеву С.Г., Главе территориального отдела «Бежаницкое», Тимофееву С.Н. и коллективу ООО «Услуга», настоятелю Храма Святого Великомученика Георгия Победоносца и Преподобной Ефросинии Полоцкой о.Борису (Уварову), Анатолию и Надежде Васильевым, а также всем жителям села Кудеверь», - написала глава округа.



Елена Иванова отметила, что «мы не забудем тех, кто не вернулся с полей сражений, и будем вечно чтить их подвиг, ставший примером для будущих поколений».