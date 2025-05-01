Общество

Эксперты предсказывают снижение цен на овощи и фрукты в мае

Цены на многие продукты питания, такие как овощи, фрукты и мясная продукция, заметно упадут в течение ближайшего месяца, сообщил экономист Сергей Суетин, заместитель директора Института международных экономических связей.

Специалист уточнил, что стоимость огурцов, согласно прогнозам, уменьшится на 15-20 процентов. Это связано с хорошим урожаем тепличных культур, позволяющим снизить цену на основную массу овощей. Кроме того, значительно улучшатся качества отечественной клубники, причем цена на неё также будет ниже прошлогодних показателей, пишет «Газета.Ru».

«А вот картофель и морковь могут даже подорожать, это ожидаемый сезонный фактор, новый урожай еще не скоро. Продукция животноводства, в первую очередь молочные продукты, могут подешеветь благодаря раннему приходу тепла и сокращению издержек. В целом не стоит ожидать существенного ускорения инфляции в мае, наоборот, ожидаем стабилизации ее темпов в конце весны в пределах 10,0-10,2% в годовом выражении. В случае снижения геополитической напряженности ситуация будет еще лучше», — отметил Сергей Суетин.

Данные Центрального банка России подтверждают ожидания экспертов: на сегодняшний день уровень инфляции составляет чуть больше 10 процентов годовых. Если внешнеполитические факторы останутся спокойными, эта цифра сохранит устойчивость вплоть до конца весны.