Общество

Акцию «Бессмертный полк Псковских тепловых сетей» запустили 5 мая

Акцию «Бессмертный полк "Псковских тепловых сетей"» запустили 5 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото: «Псковские тепловые сети»

«Пока мы разговаривали с нашими коллегами о том, как будем украшать фасад предприятия к 9 мая, мы поймали себя на мысли: неужели украшение фасада - это все, что мы можем сделать в память о героях, которые отдали свое здоровье, а некоторые даже жизни за защиту Родины и нашего с вами светлого будущего? Нет! Мы не можем так поступить! Сегодня мы даем старт "Бессмертному полку Псковских тепловых сетей"!» - поделились в ПТС.

В этой рубрике сотрудники будут публиковать материалы о родственниках сотрудников предприятия, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Чтобы стать участником этой акции, достаточно просто прислать фотографию и краткое описание истории родственника на номер: 7-911-889-48-87 через любой удобный мессенджер.