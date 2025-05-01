Общество

В ГД внесли проект о знаке «движение запрещено» в инструкции для лекарств

Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект о появлении в инструкции лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, знака «движение запрещено» для необходимости воздержаться от вождения при их приеме, законопроект доступен в думской базе данных.

«Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 46 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» разработан в целях введения в инструкцию по применению лекарственного препарата, употребление которого запрещено при управлении транспортным средством, запрещающего дорожного знака «движение запрещено» в цветном или черно-белом изображении», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Также законопроект направлен на обязательное информирование граждан о содержащихся в лекарствах веществ, подлежащих контролю на территории России в соответствии с постановлением правительства РФ «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», а также сроках их нахождения в организме человека, пишет РИА Новости.